Dos detinguts a Vic per estafar 25.000 euros a un ancià

Recomanacions dels Mossos per prevenir ser víctima d'un delicte

- No permeteu que persones desconegudes us acompanyin a casa. En cas de fer-ho, no les deixeu entrar a casa.

- Vigileu amb les persones desconegudes que se us acostin preguntant coses o que us intentin distreure.

- Si us ofereixen alguna cosa que no us interessa, atreviu-vos a dir que no.



Consulta més consells de seguretat - No permeteu que persones desconegudes us acompanyin a casa. En cas de fer-ho, no les deixeu entrar a casa.- Vigileu amb les persones desconegudes que se us acostin preguntant coses o que us intentin distreure.- Si us ofereixen alguna cosa que no us interessa, atreviu-vos a dir que no.

Elshan detingut auna dona i un home, de 31 i 35 anys, com a presumptes autors d'un delicte d'i un altre de. A principis de febrer un home d'edat avançada va denunciar que una dona se li havia apropat pel carrer i li havia demanat diners. Després d'insistir molt i amb el compromís que li tornaria l'import,L'endemà, la dona va citar la víctima a un bar de Vic per tornar-li els diners. Després de prendre una consumició, l'home es va trobar malament i va marxar cap a casa. La dona va sortir darrere seu i el va acompanyar fins a casa. Un cop dins,i donar-li totes les joies que tenia i també aDavant d'aquests fets, els mossos van obrir una. Per altra banda, el 8 de febrer es va rebre l'avís d'una entitat bancària del Ripollès on un home i una dona volien treure una quantitat important de diners d'un compte que havia estat bloquejat per motius de seguretat.Ràpidament, els agents es van dirigir cap a l'entitat bancària, però en arribar aquelles dues persones ja havien marxat del lloc. Després de diverses gestions d'investigació els mossos van esbrinar que es tractava dels mateixos que havienFinalment, entre el 3 i 7 de març els mossos van detenir una dona i un home a Vic com a presumptes autors d'un delicte d'estafa i un delicte de furt. Els detinguts van quedardesprés de declarar amb l'obligatorietat de presentar-se al jutjat quan siguin requerits.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor