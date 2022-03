Per què no és eficaç la recollida de material per Ucraïna? Així és com pots ajudar

Per què no es recomanable fer enviaments d'aliments, roba o medicaments?

Quin problema hi ha amb el transport de medicaments?

Per què es recomana enviar diners?

Quines necessitats es cobriran amb les aportacions econòmiques?

Quines entitats treballen al territori i com s'hi poden fer donacions?



Vull acollir a una persona a casa. Com puc fer-ho?



La Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme va seguint les novetats amb relació a l'arribada de persones procedents d'Ucraïna per compte propi a Catalunya, i s'està treballant per posar en marxa l’acollida i la cobertura de les necessitats bàsiques d'urgència (allotjament, alimentació, etc.).



Cal tenir en compte que l'acollida de persones refugiades (demandants de protecció internacional) està molt regulada i segueix uns protocols establerts. Normalment, és molt difícil (o impossible) l'acollida d'emergència a llars particulars. Portar persones fora de la legalitat vigent pot implicar dificultats futures per aconseguir regularitzar la seva situació.



Pel que fa a la sol·licitud de protecció internacional i a la regularització de persones estrangeres a territori espanyol, aquestes són competències exclusives de l’estat espanyol. La Generalitat ha posat a disposició de la ciutadania el correu electrònic del Comitè d’Acollida de les persones Refugiades (comiteacollida.igualtat@gencat.cat) on es poden fer arribar les consultes que es puguin derivar d'aquesta situació.

Laha despertat lade la ciutadania de tots els municipis de Catalunya, que volen donar suport als milers de persones que fugen de la guerra.En aquestes situacions, però,És per aquest motiu que elha fet pública una guia sobre les millors maneres per donar suport, des de Catalunya, a les persones que ho necessiten.és recomanable fer enviaments d'aliments, roba o medicaments. Els motius són diversos.Per una banda, l'ajudai es perd temps. Les recollides de material als municipis, a més, suposen un, per una banda, en les(que es distorsionen per l'arribada de materials de fora), com en el, ja que el transport fins al destí implica una petjada important de CO2. La roba, el menjar i els medicaments es poden comprar als països d'acollida de les persones refugiades.A més, comprar el que calgui a prop implica tenir un contacte proper amb la població afectada i lesi validades.Elfins a Ucraïna, en general, està essent molt difícil, i en el cas dels medicaments, cal que compleixin els estàndards de l'i les agències nacionals de cadascun dels països on passi el transport.Es tracta de la millor manera d'assegurar-se que els fons arriben a destí; així, els diners es vehiculen a través d'El Fons Català ha obert recentment una campanya per donar suport a la població refugiada , i s'hi poden fer arribar donacions, a través dels següents comptes corrents:. Es demana que el concepte sigui "Campanya 3699-Crisi Ucraïna".Actualment la campanya està en fase d', i per això una delegació del Fons Català de Cooperació ha viatjat a la frontera d'Ucraïna i durant tres dies visitarà diverses ciutats i poblacions, especialment a la zona del sud-est de la frontera amb Polònia. És una de les zones on estan arribant més persones fugint de la guerra. Durant l'estada, el Fons Català es reunirà ambEls esforços del Fons se centraran en l'assistència a les rutes de fugida, la cobertura de necessitats bàsiques, el desplegament d’un dispositiu sanitari o humanitari ampli en territori ucraïnès, accions de suport a municipis afectats dels països de primera acollida i suport a projectes executats per entitats humanitàries i solidàries.Actualment fins acatalanescom ara Creu Roja, Intermón Oxfam, Metges Sense Fronteres o UNICEF, treballen sobre el terreny a Ucraïna. Totes tenen mecanismes per rebre aportacions solidàries per ajudar la població que fuig de la guerra, les pots consultar al web de Cooperació de la Generalitat de Catalunya ​​​​​

