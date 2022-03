La Unió Europea acorda noves sancions contra Rússia i Bielorússia

Altres notícies que et poden interessar

La Unió Europea ha acordatper la invasió d'Ucraïna. En una reunió dels ambaixadors dels 27 aquest dimecres, s'ha pactat un quart paquet de sancions per la guerra a Ucraïna que serà aprovat formalment per procediment escrit. El bloc europeu ha ampliat la llista negra d'oligarques, exclourà 3 bancs bielorussos deli aplicarà mesures per limitar l'ús de lesTambé restringirà l'exportació dea Rússia, segons ha avançat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen. Des del reconeixement rus a les autoproclamades repúbliques dea finals de febrer, Brussel·les ha replicat Moscou amb quatre paquets de sancions.El primer es va acordar el 22 de febrer i sancionavacom a represàlia pel reconeixement rus de les regions rebels de Donetsk i Lugansk. També es van imposar restriccions al comerç amb aquestes àrees i altres restriccions financeres amb Rússia.El segon paquet, pactat el 25 de febrer, inclou sancions contra el president rus,i el ministre d'exteriors rus,A més, es van imposar algunes restriccions econòmiques, com la limitació de les exportacions de productes d'alta tecnologia.Amb el tercer paquet del 28 de febrer i el 2 de març es prohibeix l'ús del sistema de transaccions financeres SWIFT a, es tanca l'espai aeri als vols russos, es prohibeixen les transaccions amb el Banc Central de Rússia i s'afegeixenLa UE també va aprovar la suspensió de l'emissió dels mitjans estatals Russia Today i Sputnik. D'altra banda, es van ampliar les sancions individuals i econòmiques contra Bielorússia, que ja havia estat castigada per la repressió interna des del 2020.​​​​​

