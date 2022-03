Els Mossos van rebre 3.333 denúncies de desaparicions el 2021

Elés el. Elshan celebrat un acte institucional, en què la seva portaveu,, ha compartit que la policia catalana va rebrede desaparicions durant el 2021. D'aquestes,estaven relacionades amb menors d'edat. La xifra total suposa un increment delrespecte a l'any anterior.Només unde les denúncies que reben els Mossos són per desaparicions, però aquestes generen un "". La cap de l'Oficina d'Atenció a les Persones Desaparegudes,, ha explicat que proporcionen "acompanyament" i "suport" a les famílies durant el procés, amb l'objectiu de "minimitzar l'impacte emocional".Entre les desaparicions de menors durant el 2021,. Villanueva ho ha justificat per la "maduresa prematura" de les dones i ha manifestat que elhan desaparegut després d'una discussió. Tanmateix, ha assegurat que el 25% d'aquests menors presenten trastorns d'ànim, de personalitat o de conducta. "" i "el 98,9%, en un any".El secretari general de la conselleria d'Interior,, ha manifestat que és necessari" des del moment de la desaparició, ja que "les denúncies ràpides ajuden", i ha destacat la col·laboració dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials. Al seu torn, la directora general d'Atenció a la Infantesa i l'Adolescència (DGAIA),, ha explicat que a dia 7 de març de 2022 hi ha, unmés que fa sis mesos.

