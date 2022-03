Borrell demana als ciutadans europeus que abaixin la calefacció

Altres notícies que et poden interessar

L'alt representant de la Unió Europea (UE),, ha demanat aquest dimecres als ciutadans que "redueixin el gas a casa seva" per "disminuir la dependència de qui ataca Ucraïna". En una intervenció en un debat sobre la seguretat a Europa en el ple de l'Eurocambra, Borrell ha instat els ciutadans a. "El que hem fet amb la Covid-19 l'hem de fer ara a favor d'Ucraïna", ha dit Borrell, que ha subratllat que "la defensa dels valors liberals no es farà si no hi ha un compromís polític dels ciutadans disposats a pagar un preu". En el debat també ha intervingut la primera ministra d'Estònia,, que ha assegurat que la UE té "l'obligació moral" de donar a Ucraïna una "perspectiva europea".Borrell ha assegurat que la dependència energètica del bloc comunitari de Rússiaal sector energètic, com per exemple la prohibició d'importar gas i petroli rus aprovada pels Estats Units. Amb tot, ha demanat als ciutadans contribuir atot rebaixant el consum de gas. "Hem d'estar disposats a pagar un preu", ha advertit.En el debat, l'alt representant ha alertat que la guerra "durarà" i que"La interdependència econòmica i la globalització no canvien la brutalitat de les relacions de força. Les relacions comercials són una bona manera de construir un món pacífic, però no són suficients", ha remarcat.Per Borrell, les conseqüències de la guerrai fins i tot dècades" i canviaran la política de seguretat i defensa europea. "Els europeus hem de ser capaços de fer front al repte llançat per Rússia", ha remarcat.Al seu torn, la primera ministra d'Estònia ha demanat reforçar la defensa de la Unió Europea perquè Rússia, ha dit, continua sent una "amenaça". "", ha subratllat Kallas, que ha defensat l'enfortiment de l'OTAN perquè suposa una "defensa europea més forta"."La millor manera d'aconseguir la pau és amb la voluntat d'utilitzar la força militar", ha assenyalat la primera ministra d'Estònia, que ha advertit que el conflicte militar amb Rússia serà"Necessitem paciència estratègica perquè la pau no s'aconseguirà demà. Putin vindrà, ens posarà a prova i hem de resistir", ha subratllat.Per Kallas, Putin ésal qual no l'importa el seu poble, només mantenir-se al poder". "Seguim esperant que una Rússia estable i democràtica sigui possible, que respecti els seus veïns i l'estat de dret", ha destacat.​​​​​

