La nova CCMA rep l'aval del Parlament per «refundar» els mitjans públics

La(CCMA) ja està oficialment renovada . Rosa Romà -que presidirà l'ens a proposta d'ERC-, Àngels Ponsa -vicepresidenta a proposta de Junts-, Pep Riera, Lluís Noguera, Lluís Garriga, Carme Figueras i Gemma Ribas han estat votats aquest dimecres pel Parlament com a nous membres de l'organisme gràcies al posicionament favorable del, d'i de, que van pactar els noms després de mesos de negociacions discretes. Tenen l'encàrrec, com han assenyalat els grups promotors de la renovació, de "refundar" la CCMA, tal com consta també en el document acordat i fet públic el 22 de desembre de l'any passat , diputat de Junts, ha fet "autocrítica" perquè s'ha anat tard. "Les coses es poden fer tard i malament, o tard i bé, i així s'ha fet", ha indicat. Pel que fa al mandat, ha ressaltat la necessitat de "protegir el model". Per part d'ERC, la diputadaha posat de manifest que el consens ha estat "molt majoritari" gràcies a l'acord entre els tres principals partits de la cambra., del PSC, ha elogiat les incorporacions, vinculades d'una manera o altra als seus promotors. En el debat posterior al de la composició del consell de govern de la CCMA, la majoria s'ha revalidat a l'hora de situar Romà a la presidència de l'organisme., diputat de, ha lamentat que la CCMA sigui una "agència de col·locació" d'un seguit "d'estómacs agraïts" destinats a fer "propaganda". "El que hi ha hagut aquí és un pacte entre els tres principals partits de la cambra per repartir-se les cadires d'un organisme al servei de l'independentisme i el progressisme", ha apuntat Tarradas, que no s'ha estalviat les referències habituals al "colpisme". "La nostra posició és molt clara:", ha indicat teatralment. També ha ha posat l'accent en el fet que el PSC s'hagi posat d'acord amb les dues principals formacions de l'independentisme, que s'han repartit la presidència i la vicepresidència.La, segons ha assenyalat el diputat, ha mostrat "tot el suport" a la CCMA davant l'extrema dreta, però ha estat crític amb la manera com s'ha fet la renovació de l'organisme. "És unque forma part d'un acord més global que ha inclòs la", ha indicat Pellicer. "S'ha perdut l'oportunitat de fer-ho d'una altra manera, d'anar més enllà de les quotes", ha sostingut., portaveu dels comuns, ha pronosticat que el PSC es "menjarà" una majoria independentista a l'òrgan rector de la CCMA, aquest cop amb la seva participació. Segons Segovia, no s'ha evitat la "partidització" de l'organisme, sinó que es "referma"., diputat de, ha lamentat que no s'hagin "despolititzat" els mitjans públics. Ha situat com a paradigmàtic el cas de, que és diputat de Junts des de les eleccions del 2017. Al seu torn,, diputada del PP, ha trobat "vergonyós" l'acord, i ha citat el Col·legi de Periodistes a l'hora de denunciar el "mercadeig" amb els càrrecs. Totes dues formacions, com Vox, hi han votat en contra.La idea de Romà és "refundar" la CCMA per convertir-la en la "corporació catalana de continguts" en la qual l'usuari se situï al centre. La nova presidenta de la Corporació ha plantejat aquesta "refundació" de l'ens públic, ja que considera "prendre mesures per actualitzar els mitjans públics 40 anys després de la seva creació. En aquests termes es va expressar la nova presidenta de la Corporació en la compareixença de dilluns davant la. "L'accés a la informació, l'entreteniment i l'educació és essencial en un país que vol ser ric i divers", va dir Romà. També va fer referència a la necessitat de ser "capaços" de crear més contingut i no crear un discurs únic per poder representar totes les realitats: "Cal que el conjunt de Catalunya conegui la diversitat que hi ha al país i al món", va assenyalar.L'acord assolit entre els tres partits planteja els principals reptes de la CCMA, que passen principalment per la necessitat d'adaptar-se al nou paradigma audiovisual i avançar de manera decidida en la transició digital. Destaca també que obre la porta aa la plantilla, perquè planteja la necessitat d'una, a través, entre d'altres, de fer confluir els diferents serveis de la redacció de continguts informatius i d'actualitat en "una sola estructura organitzativa per millorar l'eficiència". El document , de 13 pàgines, detalla els diversos reptes que la CCMA té per davant, amb especial atenció a la necessitat d'una actualització urgent per adaptar-se a la realitat actual pel que fa a tecnologia i consum de continguts. Se'n poden extreureque resumeixen els objectius de la CCMA per a aquest mandat i que l'han de preparar, també, per als anys vinents.En la línia de l'adaptació a la nova realitat audiovisual, un dels reptes de la CCMA és la transformació digital i la convergència multimèdia. Això es tradueix, entre d'altres, en fer evolucionar el posicionament i arquitectura digital del 3alacarta, l'actual plataforma de continguts, i(Over-The-Top per les sigles en anglès) on hi tinguin cabuda tots els continguts en català, ja siguin propis o d'altres mitjans o entitats. En aquest sentit, s'han de fomentar aliances estratègiques amb altres plataformes. El servei que es planteja ha d'agregar aquells operadors que permetin tenir un catàleg el més ampli possible, disposar d'un sistema de recomanacions amb criteri editorial i per categories i una personalització de les recomanacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor