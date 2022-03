Rússia accepta sis corredors humanitaris i un nou alto el foc per evacuar civils d'Ucraïna

a la guerra d'Ucraïna que permetrà obrir sis corredors humanitaris per evacuar civils.establir sis corredors humanitaris per evacuar la població ucraïnesa de les zones de conflicte. Es tracta de les rutes entre les ciutats d'Energodar i Zaporizhia; les de Sumy i Poltava; Mariupol i Zaporizhia; Volnovakha i Pokrovsk; Raisins i Lozova; i a la zona de Kíiv des de Vorzel, Bucha, Borodianka, Hostomel, i Irpin, direcció Kíiv via Stoyanka i Belhorodka.Segons ha informat l'agència Ukrinform, la viceprimera ministra en funcions,, ha reconegut que els russos han acceptat les rutes proposades pels ucraïnesos. L'acord estableix que l'alto el foc es farà a partir de les nou del matí fins a les nou de la nit. Caldrà veure si el govern deacceptarà aturar les hostilitats, després dels precedents de vulneració d'altos el foc durant l'actual conflicte.

Vereshchuk ha detallat que han rebut un missatge de Rússia a les sis d'aquesta matinada en el qual els comunicaven que acceptaven els sis corredors humanitaris proposats pels ucraïnesos, així com una carta del Comitè Internacional de la Creu Roja amb l'aprovació de la proposta per ajudar a evacuar les víctimes del conflicte bèl·lic. Fins ara, el Kremlin proposava que els evacuats es portessin a Bielorússia per traslladar-los des d'allà cap a Rússia.

Les baixes de Rússia, segons Ucraïna

L'exèrcit d'Ucraïna ha assegurat aquest dimecres que més de 12.000 militars russos han mort en combat des de l'inici de la guerra el 24 de febrer, abans d'incidir que les seves forces han aconseguit "repel·lir l'ofensiva" de les forces russes contra la capital , Kíiv.



L'Estat Major de l'exèrcit ucraïnès ha indicat en un missatge al seu compte a la xarxa social Facebook que el nombre de morts a les files russes és de "més de 12.000", alhora que ha ressaltat que fins ara han destruït 317 carros de combat Es tracta d'unes xifres molt allunyades de les últimes facilitades pel govern del Kremlin.L'Estat Major de l'exèrcit ucraïnès ha indicat en un missatge al seu compte a la xarxa social Facebook que el nombre de morts a les files russes és de "més de 12.000", alhora que ha ressaltat que fins ara , 28 sistemes antiaeris, 49 avions, 81 helicòpters i 482 vehicles.

L'energia, una de les principals víctimes de la guerra

El president de, va signar dimarts un decret de prohibició de les exportacions de productes i matèries primeres com a resposta a les restriccions al seu petroli acordades per Occident, segons informa l'agència de notícies russa Interfax. Rússia determinarà ara, en els pròxims dos dies, quins són els països afectats per la mesura.Elva advertir aquest dilluns podria deixar de subministrara Alemanya a través del gasoducte Nord Stream, en resposta "recíproca" a les sancions imposades pels Estats Units i els seus aliats després de la invasió russa d'Ucraïna.El dirigent rus, però, ha indicat en un discurs televisat que encara no s'ha pres cap decisió i el gasoducte funciona "a plena capacitat". Una possibilitat que es podria fer efectiva si es compleix la intenció dels EUA i els seus aliats de prohibir la compra de​​​​​

