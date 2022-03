L'increment de preus de l'energia afecta de manera «preocupant» el 62% de les empreses

Altres notícies que et poden interessar

Si elcontinua incrementant-se elde les empreses catalanes pot patir una situació greu. En les del sector hoteler i de restauració, la situació crítica afectaria un 83% i un 68% en el de les empreses industrials. Unde les empreses podrien veure en perill la seva continuïtat, segons unaelaborada per. Així ho han explicat el president de l'entitat,el president de la comissió d'energia de la patronal, Joan Vila, i, del gabinet d'estudis de Pimec.L'es va fer just abans de la, i el tot indica que el conflicte abreujarà encara més la situació. Han contestat l'enquesta de Pimec un total de 350 petites i mitjanes empreses. Segons Pimec, més de la meitat de les empreses han rebut increments de preu del gas natural del 200%.ha explicat que l'arrel del problema és el sistema de fixació de preus, que és especialment injust per a les pimes. Elfixa el preu de l'electricitat en funció de l'últim megawat hora generat pel sistema elèctric, que l'estableixen les centrals de carbó i gas. Precisament aquest dimecres Pimec ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea,, per demanar-li que amb urgència el gas surti delelèctric europeu per aconseguir un descens dels preus.Antoni Cañete ha reclamatel sistema de fixació de preus, ja que la configuració actual dona uns resultats excessius de 76.659 milions, que suposa 1.700 euros per càpita. Pimec també reclama que el gas natural surti del mercat marginalista ja que el seu preu pot ser responsable de més del 50% de l'augment dels preus de l'electricitat.La petita i mitjana empresa ha demanat als governs de Catalunya i Espanya que adoptin mesures fiscals per captar alguns dels rendiments que obtenen alguns generadors d'electricitat, en la línia del qua es proposa laLa patronal demana una major inversió en renovables i unes subvencions realistes i flexibles.Els dirigents de les pimes catalanes han advertit de la gravetat de la situació, que podria posar en riscque són els ocupats per un 16,4% de les pimes catalanes, el percentatge de les que se senten en risc greu.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor