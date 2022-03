Seat calcula que s'acomiadarien entre 2.500 i 2.800 treballadors amb l'electrificació de la companyia

Seat calculaper la transició cap a la fabricació del cotxe elèctric, que comportarà una reducció d'un 30% de les hores de feina en comparació amb el de combustió. És a dir,si la companyia fa el pas actual a "electrificar" l'automobilística. Així ho ha anunciat l'automobilística en laper a negociar el conveni col·lectiu de l'empresa i que es va produir aquest dimarts.Fonts de Seat han confirmat a l'ACN que en una primera valoració de l'estructura actual de la plantillaamb l'electrificació del grup. L'empresa aposta per reorganitzar progressivament l'estructura per "garantir un model de negoci sostenible"

Alhora, la companya creu que cal "definir el futur de Seat Components", la planta que el grup té al Prat de Llobregat, que fabrica caixes de canvi i que esperava rebre l'encàrrec de fabricar el motor elèctric. Fonts de l'empresa assegura que treballa per trobar "solucions alternatives a través de consens" amb els sindicats, en cas que es confirmi que qui s'endú la càrrega de feina és la planta d'Audi a Hongria.

Seat recorda que "sense l'electrificació no existeix un pla B" i admet que la transició és "un repte" i per això estan fent "un gran esforç inversor" de més de 5.000 milions d'euros fins al 2025. L'empresa està a l'espera de participar en el PERTE del vehicle elèctric i connectat, a través del qual Volkswagen vol rebre recursos per instal·lar una planta de bateries a Espanya així com electrificar les plantes on es farien els vehicles urbans elèctrics del consorci alemany.

Pel que faque reclamaven tirar endavant l'electrificació sense tocar ni sou ni el personal, han assegurat que la implementació de les propostes "suposarien un augment del cost d'entre un 25 i un 30%", en una retribució salarial que ja està "entre un 15% i un 25% per sobre de la mitjana del sector".

