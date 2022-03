L'Agència Atòmica Internacional perd el contacte amb Txernòbil

"Estic profundament preocupat per la difícil i estressant situació que afronta el personal de la central nuclear dei els possibles riscos que suposen per a la seguretat nuclear. Faig una crida a les forces que tenen el control efectiu de les instal·lacions perquè facilitin de forma urgent la rotació segura del personal", reclama el director general de l'OIEA, Rafael Mariano Grossi. Des del 24 de febrer, quan els militars russos van accedir a la central, es manté el mateix torn. Pel regulador és "crucial" que la plantilla pugui descansar i treballar amb torns regulats.Ara mateix, s'ha suspès laa les instal·lacions, on hi ha tres reactors clausurats. Des de l'OIEA expliquen que només es poden comunicar amb la central a través de correu electrònic. Pel que fa a la situació de la resta de centrals nuclears ucraïneses, vuit dels quinze reactors continuen operatius al país. Concretament, dos de la central de Zaporiyia, que va ser presa pels russos fa uns dies. L'exèrcit rus va bombardejar-la, provocant un incendi a les instal·lacions que va deixar diversos morts i ferits.