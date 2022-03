El Govern habilitarà 2.000 noves places per acollir refugiats ucraïnesos

Verge ha relatat que encara no es coneix quina serà l'acreditació concreta a la qual podran acollir-se els refugiats, ja que s'està a l'espera que el govern espanyol ho concreti. La consellera ha explicat que ara es treballa intensament en la primera fase d'acollida. En aquest sentit, els refugiats tindran permís de treball i el dret d'escolarització. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha detallat que actualment hi ha 194 persones en albergs de la Generalitat. Ha apuntat també que s'ha accelerat el protocol per acreditar les famílies que volen acollir nens ucraïnesos. Un cop es tingui més certesa sobre el número total de refugiats, es podran activar els serveis socials per atendre totes les necessitats que tinguin. La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha afirmat que en els pròxims dies s'activarà una línia de subvencions a organitzacions internacionals i catalanes que treballen sobre el terreny.

El Govern preveu habilitar unesque fugen de la. Ho ha explicat la consellera d'Igualtat, Tània Verge, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Aquestes places es distribuiran arreu del territori segons les necessitats que es vagin detectant i poden ser tant equipaments municipals o de la Generalitat, com privats. Es calcula que fins ara, encara que molts d'ells estan sent acollits per familiars i coneguts que viuen al país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor