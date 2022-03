Sánchez culpa Putin de l'augment descontrolat del preu de l'energia

El president del govern espanyol,, ha dit l'augment descontrolat del preu de l'energia és culpa dei de la. El preu de la llum ja estava en rècords històrics abans del conflicte, però això, segons Sánchez, indica que "Putin ja estava preparant la guerra". Els grups parlamentaris han plantejat al govern espanyol diverses qüestions sobre la inflació dels últims dies relacionada amb eli lesSánchez ha explicat que el govern fa mesos que treballa peri, des que va esclatar la guerra, treballa en "la resposta econòmica a nivell europeu i en la defensa de la indústria espanyola perquè ni les famílies ni les empreses siguin víctimes delde Putin".Els grups han advertit que l'afecta el poder adquisitiu de les famílies i també a les empreses. Sánchez ha indicat que el cost de "no reaccionar" a la guerra seria "molt més elevat" que el fet d'intervenir per la via de sancions econòmiques. "Si Putin triomfa en la invasió, la situació i l'ordre internacional, i la seguretat a Europa, serà molt més fràgil", ha apuntat.El president ha dit quecontra el règim de Putin, i treballar per "amortiguar" les conseqüències que la guerra tindrà sobre les matèries primeres i l'energia. "Putin estava preparant la guerra des de fa més d'un any", ha dit. En aquest sentit, fa uns dies va anunciar un pla nacional sobre els efectes econòmics de la guerra, i ha convidat els grups parlamentaris a fer propostes. En aquest sentit, Sánchez ha assegurat que el govern espanyol protegirà les famílies i col·lectius més vulnerables, i també les empreses, especialment les Pimes.

