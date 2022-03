publica aquest dimecres la cançó Es por ti amb el popular cantant panameny. El tema formarà part de Here2play, la seva segona mixtape del grup, que comptarà amb sis cançons en part produïdes als estudis Abbey Road de Londres i nascudes a la terrassa que els va fer coneguts.A més de Rubén Blades, col·laboren al discque posa la seva veu a la cançó En silencio;a Dos besos ia Doin The Peach. Completen la mixtape la cançó Another Love Song, que la banda va publicar al febrer i Here2play.La banda presentarà Here2play com a caps de cartell de lael 2 d’abril a Barcelona, i el 10 a la Sala Riviera en el marc deDesprés d’aquests concerts, la banda segueix amb la gira internacional per Gran Bretanya, Argentina, Xile, Colòmbia, Mèxic i diversos festivals d’Espanya a Valladolid, Alanueva del Ebro, Canet de Mar, Girona, Atarrabia, Tarragona o L’Escala.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor