Coca-Cola, McDonald's i Starbucks deixen de vendre a Rússia

Altres notícies que et poden interessar

Més empreses que marxen de Rússia per la invasió d'Ucraïna. Coca-Cola, McDonald's i Starbucks abandonen el país presidit per, sumant-se així a les sancions que han imposat durant els últims dies els. Precisament es tracta de tres multinacionals estatunidenques que suspenen temporalment les seves activitats a Rússia.En el cas del restaurant de menjar ràpid,tancarà 850 botigues a tot el país, mentre que els 62.000 treballadors que té l'empresa a Rússia mantindran el seu lloc de feina i seguiran rebent el seu salari al complet, segons ha indicat el director general de l'empresa,Pel que fa a, ha emès un comunicat explicant que cessa la seva activitat a Rússia, però encara sense especificar quines seran les accions concretes que se seguiran a partir d'ara. "Els nostres cors estan amb la gent que està patint els horribles efectes d'aquests tràgics esdeveniments a", ha detallat l'empresa de begudes, que seguirà "vigilant i avaluant" com avança la guerra.ha adoptat una política similar a la de McDonald's. La cadena de botigues especialitzades en cafè clausura tots els establiments que té repartits a través de Rússia, mentre que els prop de 2.000 treballadors al país mantindran els seus llocs de feina. Una altra multinacional del menjar ràpid que ha anunciat la marxa de Rússia ésMentrestant, la pressió als Estats Units perquè grans empreses abandonin Rússia recau sobre. Per altra banda,ja han abandonat el país presidit per Vladímir Putin. A l'estat espanyol, les multinacionalstambé han cessat les seves operacions a Rússia.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor