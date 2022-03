Putin prohibeix les exportacions russes davant les restriccions al seu petroli

Altres notícies que et poden interessar

El president de, ha signat un decret de prohibició de les exportacions de productes i matèries primeres com a resposta a les restriccions al seu petroli acordades per Occident, segons informa l'agència de notícies russa Interfax. Rússia determinarà ara, en els pròximes dos dies, quins són els països afectats per la mesura.Tot plegat és la resposta del líder rus als. En el cas nord-americà, el presidentha anunciat la prohibició de les importacions energètiques de Rússia, concretament de petroli, gas i carbó. "No participarem en el subsidi de la guerra de Putin", ha subratllat Biden en una roda de premsa per informar de les noves represàlies contra Rússia per laEl país britànic, per la seva banda, aposta per reduir les importacions de petroli progressivament amb l'objectiu de no comprar més petroli rus a finals del 2022, segons ha anunciat el ministre d'Energia,. Kwarteng ha assegurat que aquests mesos de transició donarà al mercat, les empreses i les cadenes de subministrament "temps suficient per substituir les importacions russes", que representen un 8% de la demanda del Regne Unit.Latambé ha anunciat que disminuirà en dos terços la seva dependència del gas natural rus. El document signat per Putin fixa excepcions per al comerç d'aquests béns per a ciutadans de Rússia, estrangers i apàtrides per a ús personal.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor