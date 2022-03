Spotify cau a tot el món i deixa milions d'usuaris sense música

Caiguda mundial d'Spotify. L'aplicació de reproducció de música més utilitzada del món ha deixat milions d'usuaris sense servei durant aquesta tarda nit de dimarts. La mateixa plataforma ha comunicat els problemes a Twitter: "Alguna cosa no va bé i ho estem investigant. Gràcies pels vostres informes".I és que milions d'usuaris al món han explicat els problemes per accedir a la plataforma des de prop de les 19 hores. El principal inconvenient es troba en l'inici de sessió de comptes i encara no s'ha pogut detectar que pot estar causant la caiguda del servei.L'eina Downdector, que mesura els problemes que els mateixos usuaris comuniquen, ha registrat fins a 17.000 informes sobre un funcionament incorrecte de l'aplicació entre les 19 i 20 hores d'aquest dimarts, fet que demostra que el problema encara no s'ha solucionat.

