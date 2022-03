Sacsejada del mapa geopolític: els moviments que desencadena la guerra a Ucraïna

El paper calculat de Pequín, mirant a Taiwan

Regne Unit: no a la UE, sí a l'OTAN

Acostament de Washington a Veneçuela

El Marroc només pensa en el Sàhara

El curiós paper d'Israel

L'Índia, prudència i recels envers la Xina

Zelensky, nou actor

La guerra contra Ucraïna ha provocat un realineament de forces en el pla internacional. La invasió duta a terme per la Rússia deha tingut com a resposta una cohesió ràpida de tot el bloc occidental liderat pels Estats Units amb la Unió Europea i l'OTAN. A la vegada, Moscou ha escenificat una aliança estratègica amb la Xina, que havia tingut la seva fotografia amb motiu de la visita de Putin a Pequín durant els darrers Jocs Olímpics. La situació genera decisions que fins fa poc haguessin semblat de ciència ficció. Aquest dimarts,ha anunciat la prohibició d'importar gas, petroli i carbó rus Però mentre el conflicte avança i Rússia continua la seva ofensiva sobre Ucraïna, ambsobre les ciutats, es produeixen noves alineacions en l'escenari global i les diverses potències modulen el seu posicionament. La votació de l'Assemblea de lesde condemna de l'agressió va dibuixar una gran majoria en contra de l'acció russa, ambdemanant que l'exèrcit agressor retirés les seves tropes, 5 en contra i 35 abstencions. Però hi va haver alguns actituds sorprenents. Aquests són els darrers moviments produïts dotze dies després de l'inici de la guerra.Noméses van mullar al costat de Rússia a l'ONU, votant en contra de la condemna de la invasió: Bielorrússia, Corea del Nord, Eritrea i Síria. Però en l'actual situació, seria erroni extreure d'això conclusions apressades. Entre les, hi havia la Xina. Des del començament de la invasió, el règim des'ha pronunciat de manera molt ambigua, insinuant una mediació, expressant a Ucraïna el seu suport a la integritat territorial de tots els estats i alhora mostrant comprensió pels arguments russos sobre la seva seguretat. Aquest dimarts, en una conversa amb, Xi ha subratllat la sevai ha demanat que el conflicte no vagi a més.Els motius de la Xina són una justificació de la seva pròpia posició. Xi recorre a la defensa retòrica de laperquè el seu principal objectiu ara és recuperar l'illa de, que segons Pequín és part integrant de la Xina. L'abstenció xinesa és, a aquestes alçades, una llum verda en tota regla a l'agressió a Kíiv. Si Putin obté una victòria fàcil i poc costosa, Taiwan trontollarà. Si la guerra s'enfanga, laxinesa pot agafar més cos. Però les exigències imperialistes del Kremlin sonen bé a la Ciutat Prohibida.La crisi ucraïnesa ha fet que després delels'hagi retrobat amb la Unió Europea enfront un enemic comú.-que amb la guerra ha aconseguit una pròrroga a la seva carrera política, afectada pels escàndols- ha situat el país junt amb Washington. Res de nou per aquí. Londres sempre ha mirat a l'Atlàntic i la seva aliança amb els EUA s'ha evidenciat més que mai. Però després de les tensions amb, els britànics han tornat a seure a la mateixa taula que la Unió.És un dels girs més sorprenents dels darrers dies, amb un acostament de Washington a Caracas. El règim veneçolà dees va posicionar al costat de Putin, però no va votar a l'ONU perquè no paga les quotes i no té dret a vot. El país pateix la duresa de les sancions acordades pels EUA i va traslladar a Moscou les oficines de Petrolis de Veneçuela. L'Administració Biden ha enviat unaper negociar amb Maduro i rebaixar la pressió sobre el seu règim, obrint una via per incrementar el flux de petroli al mercat i contenir l'increment descontrolat de preus. Maduro ha reconegut els contactes. Actualment, Veneçuela produeix 800.000 barrils de petroli al dia. Sense les sancions, el govern de Caracas diu que podrien ser tres milions.El regne alauitaen la resolució de l'ONU. Un fet excepcional. El seu veí i gran enemic, Algèria, es va abstenir. Rabat és aliat preferent dels EUA, però en aquest cas la seva actuació s'ha d'inscriure en el que és la gran obsessió marroquina: el seu domini sobre el. Donald Trump va reconèixer ladel regne sobre l'excolònia espanyola, que les Nacions Unides consideren un territori a descolonitzar. Però l'Administració Biden ha refredat la posició trumpiana.Per primer cop en moltes dècades, aquest és la primera crisi internacional greu en quèno suma forces de manera nítida amb els Estats Units. Israel es va abstenir en una primera votació de condemna a la guerra al Consell de Seguretat de l'ONU i després va votar amb els EUA a l'assemblea general. El primer ministre,, un home de la dreta més bel·licista però que lidera un govern de coalició amb partits de centre esquerra, ha optat per una diplomàcia de perfil suau. Les raons: un 10% de la població israeliana és d'i, a més, Tel Aviv té a tocar el, on la presència de Rússia és immensa.Moscou ha estat aliat en alguns moments contra les accions de la milícia de, que té suport iranià. Bennett, així, ha decidit adoptar un paper mediador, amb visita al Kremlin de fa uns dies per entrevistar-se amb Putin i contactes amb Kíiv. El marge de maniobra israelià en aquesta crisi s'ha trobat molt limitat.Una altra sorpresa ha estat l'ambivalència de l'davant el conflicte. El govern de l'hinduista religióstambé calcula. Tot i les bones relacions amb Occident, Nova Delhi es vaa les Nacions Unides. Amb una llarga història de tensions amb la Xina, l'Índia manté una bona sintonia amb Moscou que no vol posar en qüestió en aquests moments. Es produeix la paradoxa que el seu veí, el, enemic històric dels indis, també mima els canals amb Rússia i es va abstenir a l'ONU.Tota visió sobre l'escena internacional ha de tenir en compte un nou protagonista,el president d'Ucraïna, l'actor de monòlegs que sembla haver trobat el seu paper. El seu rebuig a serde Kíiv quan Joe Biden li ho va proposar ha estat un d'aquells gestos que capgiren el curs dels esdeveniments. Entre l'OTAN i la UE, aquesta sempre disposada a negociar, i l'agressió russa, s'ha aixecat la figura d'un líder que qüestiona la correlació de forces sobre el terreny. La invasió ha topat amb uninesperat. No sabem si Occident esperava Putin, però segur que no esperava Zelenski.​​​​​

