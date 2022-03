Familiars, amics i el món cultural acomiaden Pau Riba

Familiars, amics i companys d'ofici han acomiadat aquest dimarts el músic i escriptor, que va morir diumenge als 73 anys . Desenes de persones s'han reunit al Tanatori de Sant Gervasi de Barcelona per donar l'últim adeu al primer i més important artista del rock català. Per homenatjar el músic s'han acostat al tanatori companys d'ofici com els integrants de la companyia, el poetao el membre de Los Galindos. També ha assistit a l'acte de comiat el president de la Generalitat,, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona,. La cerimònia de caràcter íntim s'ha fet a porta tancada.Riba va morir aquest diumenge víctima d'un càncer de pàncrees que li van diagnosticar fa pocs mesos i que ell mateix va fer públic., és autor d'una vintena de discos d'entre els quals Dioptria (1971), considerat la primera referència del rock en català i el millor àlbum del segle XX en aquesta llengua.A finals dels seixanta va crear el Grup de Folk amb, va participar al Canet Rock i es va anar fer un nom en l'esfera més transgressora i lliure del món cultural català. L'artista,, també va cultivar la poesia, la narrativa i l'assaig. Els darrers anys s'havia aliat amb l'Orquestra Fireluche, banda amb la qual havia de presentar el nou disc a l'Strenes.

