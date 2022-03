Detingut un mosso per intentar matar la seva parella al Maresme

Detenim un mosso com a presumpte autor d'una agressió masclista a la seva parella. Avui i sempre #ProuViolènciaMasclista pic.twitter.com/TyBC0O4vhE — Mossos (@mossos) March 8, 2022

Un agent delsha estat detingut per la mateixa policia catalana aquest dimarts per haver intentat matar la seva parella. Els fets han ocorregut a, al, i l'home està acusat de temptativa d'Tal com ha explicat la policia catalana, la vida dei s'ha obert una investigació per esclarir els fets. Tot plegat hauria ocorregut al voltant de les 13.15 hores. Segons TV3, es tracta d'un mosso que treballa a la seu central del cos a) i que hauria clavat un ganivet a la dona. Seguidament, l'agent hauria trucat al telèfon d'emergènciesdient que la dona s'havia tallat ella mateixa amb el ganivet.El conseller d'Interior,, ha lamentat els fets i ha demanat "" amb la violència masclista, vinculant aquesta petició al Dia Internacional de la Dona que se celebra avui. Ho ha fet a través d'una piulada a Twitter: "Tolerància zero amb la violència masclista, sempre i a tot arreu. Ja n'hi ha prou. Tot ela la víctima".

