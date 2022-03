Clàssic sorpresa: Barça i Reial Madrid s'enfrontaran a Las Vegas

Hi hauràsorpresa aquest estiu.s'enfrontaran en un partit amistós aprevisiblement al mes d'agost, just abans de l'inici de la nova temporada. Als, els blaugranes també s'enfrontaran contra dos equips italians: eli lade Torí.Per altra banda, el Barça farà un desplaçament poc vist fins ara. Al maig, només uns dies després que s'acabin les competicions de la temporada actual, l'equip devisitarà. Serà, aproximadament, entre els dies. Queda per decidir contra qui serà el partit o els partits que es juguin al país oceànic.Aquesta agenda estival tan carregada es basa en part a la recerca d'incentius econòmics davant la delicada situació del club. En el cas del Clàssic, serà el segon cop que Barça i Reial Madrid juguin un amistós de pretemporada. El primer va ser l'anyi els blaugranes van vèncer perals blancs.

