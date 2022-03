Interromputs tots els trens de l'R1 entre Mataró i Barcelona per un atropellament

Interrompuda la circulació de tots els trens de la líniaper l'atropellament d'una persona entre les estacions de Badalona i Montgat. Segons ha informat el mateix servei de tren, a través del seu compte de Twitter, els trens no circulen en cap dels dos sentits des de fa més de mitja hora. Això provoca la cancel·lació de la majoria dels horaris d'aquesta última hora del migdia.La líniatambé ha quedat afectada, ja que passa per Mataró. Es desconeixen encara les causes de l'atropellament i les circumstàncies que envolten el sinistre. En declaracions a betevé, el fet ha passat perde la infraestructura ferroviària. Els Bombers encara no han pogut accedir a la zona del sinistre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor