Multa de 720 euros a un tuitaire per insultar Felip VI

L'ha condemnat a pagar una multa deal tuitaireper una piulada en què insultavai demanava tallar-li el coll. El tribunal considera que no és llibertat d'expressió, sinó un delicte d'. "Per mostrar convicció antimonàrquica no cal arribar a l'insult ni acompanyar-lo d'una invitació pública a tallar el coll al monarca", argumenta la sala.Baiges va publicar un tuit el 18 de març de 2020 coincidint amb el discurs de Felip VI arran de lai havia fet altres comentaris contra lai les forces i cossos de seguretat de l'Estat, però el tribunal considera que l'única piulada delictiva és la que demana tallar el coll al rei i qualifica el monarca deEn la sentència, de 12 pàgines, el magistratconsidera provat que Baiges va fer el tuit en qüestió i argumenta que el terme "fill de puta" és unaperquè "és dirigida de forma clara i expressa contra el rei" i no es pot emparar en la llibertat d'expressió.La sentència recorda, a partir de sentències del Tribunal Suprem, que la llibertat d'expressió no pot justificar utilitzar expressions "insultants, injurioses o vexatòries que excedeixen el dret a la crítica" i atempten contra l'honorabilitat de la persona en qüestió, encara que aquesta tingui rellevància pública. "", apunta el magistrat.El tuit de Baiges és de fa dos anys i en un principi se l'acusava d'injúries a la corona i d'enaltiment del terrorisme, cosa que feia incrementar significativament el risc d'entrada a presó. Finalment aquest últim delicte va decaure. En una entrevista a NacióDigital, el tuitaire sostenia fa unes setmanes que la piulada era un "acte polític i conscient" i per això no va voler esborrar-la ni retractar-se. La sentència que el condemna a una pena de multa

