Els contagis de Covid podrien augmentar en els pròxims dies

CONTAGIS 2.436.930 (+6.027) INGRESSATS 1.122 (-30) UCI 154 (-7) DEFUNCIONS 26.693 (+33) Rt 0,96 (+0,05) REBROT EPG 629 (+27)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.484.913 (+217) DOSI 2 5.825.919 (+343) Actualització: 08/03/2022

Els contagis de coronavirusAixí ho apunten els indicadors de la situació pandèmica a Catalunya que facilita elEn concret, la xifra de casos confirmats amb test d'antigen a persones simptomàtiques ja fa uns dies que ha augmentat i aquestel que posteriorment recullen les dades globals sobre casos diagnosticats, ja que els resultats per a les PCR triguen més dies a arribar. De fet,i les últimes dades consolidades, amb data del 4 de febrer, apunten al fet que la velocitat de transmissiócap a una fase expansiva.Les xifres d'ingressats als hospitals catalans per Covid-19 segueixen caient, però els indicadors comencen a tornar a situar-se en nivells una mica més alts d'allò que esperaven les autoritats sanitàries. Encara que estiguem de sortida de la sisena onada, la variant sigil·losa de l'òmicron serà aviat la predominant a tot Catalunya.que la baixada en els positius de Covid-19 s'ha "alentit" en les últimes setmanes.En aquesta situació, el Departament de Salut ha notificat que hi ha 30 persones menys ingressades i 7 pacients crítics menys a les UCI.. L'Rt puja cinc centèsimes, fins a situar-se en 0,96, mentre que el risc de rebrot augmenta fins a 629 (+27). Salut ha notificat la mort de 33 persones més en les darreres hores i la xifra se situa a 26.693 defuncions en tota la pandèmia.en les últimes vint-i-quatre hores.L'11,04% de les proves ha donat positiu durant l'última setmana. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 687,16 a 678,28 i la de 7 dies torna a pujar de 316,3 a 318,5. Per altra banda, la situació dels serveis d'atenció primària segueix sent difícil amb la pandèmia:sobre Covid.Des de l'inici de la pandèmia, s'han administrat 6.484.913 primeres dosis de la vacuna i 5.825.919 segones dosis, 52 i 343 més, respectivament, respecte a l'última actualització. En paral·lel, s'han administrat 3.252.905 terceres dosis, 809 més respecte a l'última actualització, i la pauta completa arriba a un total de 6.306.461 persones, fet que representa el 78,9% de la població.​​​​​​​​​

