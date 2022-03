Poques mosses, a dalt i baix

Les dues mosses creuen que hi ha molta feina per fer perquè hi hagi més dones al cos. Foto: Adrià Costa.

Un reflex que trigarà a canviar

Des del passat octubre, ladelscompta amb dues noves agents: la Sandra i la Cristina (noms ficticis). La capital d'Osona és la nova destinació de la Sandra com a sergenta, l'única que hi ha actualment. El 2006 va entrar al cos i, al cap de quatre anys, el 2010 va ascendir com a caporala. Pel que fa a la Cristina acaba d'entrar al cos i està en període de pràctiques.Tot i la diferència d'anys, totes dues s'han trobat amben les seves actuacions pel fet de ser. "Hi ha cultures, creences o ideologies en quèi costa molt interactuar amb els implicats", explica la sergenta. "És frustrant. Hi ha persones que pensen que", lamenta la Sandra, que s'hi ha trobat sovint."L'objectiu és solucionar-ho. Si ho ha de fer el meu company, que ho faci", explica la Sandra, apuntant que "aquesta guerra no la guanyaré". Ara bé, si el, com de violència de gènere, en què s'ha d'actuar ràpidament, "s'actua i no perdem el temps". "", etziba.Per contra, conten que al cos dels Mossos no han tingut "cap problema" pel fet de ser dones. "Quan vaig ascendir a caporal, tenia el neguit de si podria comanar els companys que fins llavors m'havien ensenyat. Però, m'ho van posar fàcil perquè sabien que treballava bé", explica la Sandra. "Ens hauríem de deixar de fixar en el sexe i fixar-nos", diu la Cristina, per la seva banda.Tot i això, hi segueixen havent-hi. Ni la Sandra ni la Cristina, tot i els anys de diferència, van tenir gaires companyes a la seva promoció. A l'època de la Sandra ni tan sols es promocionava que les dones entressin el cos. A la de la Cristina s'han fet campanyes: "Recordo que el cartell de la meva promoció hi apareixien dues dones i un home, i hi deia: 'Ens faltes tu!'".No ha estat fins aquest 2022 que s'han reservat places per a dones als Mossos i altres cossos . Tot i això, "", coincideixen les agents. Un exemple clar és la comissaria de Vic, on la Sandra és l'única sergenta. Als altres escamots hi ha dones, però no n'hi ha cap altra que ho sigui.Tot i això, a l'ABP d'Osona -a la comissaria de Vic,, una xifra que està per sobre de la mitjana catalana (21,8%). A la Catalunya Central, la regió policial està dirigida per, la primera comissària del cos.Pel que fa als comanaments, la Sandra recorda que sempre ha treballat "sola", tant quan era caporala com ara sergenta. Ni tampoc ha tingut una mossa cap en totes les comissaries que ha recorregut. Segurament per això, "no he tingut", explica. Sempre ha tingut companyes "molt bones", però cap com a superior.La Cristina, per la seva banda, pensa en les sergentes que ha tingut a l'acadèmia de policia com a referents. "", destaca. La mossa explica que "hi ha menys dones i per això hi ha menys comanaments. A mesura que n'hi hagi més, hi haurà més dones que promocionin", opina.. "Som un reflex de la societat", diu la Sandra, remarcant que aquesta feina és una professió molt, com la de Bombers. "També es considera que s'ha de tenir molta força", afegeix la Cristina.Com en molts altres àmbits, un dels grans reptes del cos és la. "Si vols promocionar i ascendir, has de fer les Amèriques", diu la Sandra, remarcant que "". Abans, tal com recorda la sergenta, "una mare no podia allunyar-se més de 50 quilòmetres de casa". Aquesta mesura, però, ja no existeix. "El cos hauria d'", opina.Per tot plegat, perquè hi hagi una proporció semblant entre homes i dones "encara queden uns quants anys", reflexiona la sergenta. "", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor