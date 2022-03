Barcelona estrena mirador privat amb vista panoràmica a Urquinaona

Des d'aquest dimecres Barcelona té unal centre de la ciutat, a la plaça Urquinaona, amb vista panoràmica de 360 graus. Es tracta d'un espai anomenat Unlimited Barcelona i que està ubicat a l'última planta de la Torre Urquinaona, un edifici de l'arquitecte Antoni Bonet construït a finals dels anys seixanta.Lesja estan a la venda, a un preu de 12 euros per persona de dia, de 22 euros per cap si es vol veure com es pon el sol i de 24 euros per persona si s'hi accedeix de nit. L'entrada de capvespre i de vespre inclou una consumició. Els menors de cinc anys no paguen entrada i hi ha descomptes per a nens fins a 14 anys, per a més grans de 65 anys i per a persones amb mobilitat reduïda.El mirador obre els dissabtes, diumenges i festius des de les deu del matí fins a les deu del vespre, i ofereix una aplicació per a telèfons intel·ligents per explicar anècdotes curioses a la ciutat als visitants mitjançant audioguies. Aquesta primavera obrirà un altre mirador a la torre Glòries -anteriorment coneguda com a torre Agbar- que gestionarà Mediapro.

