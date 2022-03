Zelenski reapareix per primer cop a la seva oficina: «No tinc por de ningú»

Altres notícies que et poden interessar

El president d'Ucraïna,, va assegurar aquest dilluns a la nit que no té "por de ningú" en un vídeo gravat des de l'oficina de la Presidència a Kíiv, la primera vegada que se'l veu allà des que el president rus,, va començar la invasió del seu país el 24 de febrer., al carrer Bankova. No m'amago. I no tinc por de ningú. Durant tot el temps que sigui necessari per guanyar aquesta guerra”, va recalcar Zelenski assegut al seu despatx. El president ucraïnès va confirmar al seu perfil oficial de Facebook quei va aprofitar per llançar un missatge presidencial per ressaltar que té "el més important", que és "la veritat".En aquest sentit, ha apuntat que la situació és per a Rússia "un malson", ja que s'han "oblidat" quede les furgonetes de la policia, els tancs i les metralladores. Així, insistir que els russos "han subestimat la determinació del poble ucraïnès" i ha promès "no renunciar a les negociacions", malgrat elsde l'última ronda de converses amb Rússia que s'ha celebrat aquest dilluns .El president d'Ucraïna va remarcar que dialogarà amb Rússia per aconseguir la pau al seu país: "Seguirem parlant i insistirem en les negociacions fins que trobem la manera de dir-li al nostre poble que". En aquest sentit, va destacar que "avui ja hem celebrat una tercera ronda de negociacions a Bielorússia. Ens agradaria dir 'tercera i última', però som realistes".Així mateix, Zelenski va lamentar la destrucció d'una església construïda el 1862. El president ucraïnès va prometrei fer que les ciutats del país "siguin millors que qualsevol ciutat de Rússia".​​​​​

