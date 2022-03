La Moncloa apel·la a la unió contra la «guerra de Putin» per superar el xoc PSOE-Podem

Altres notícies que et poden interessar

Elha subratllat aquest dimarts lade la comunitat internacional i de l'executiu en la resposta a "la guerra de Putin". Ho ha dit la ministra portaveu, junt a la vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica i Repte Climàtic,, i la ministra d'Igualtat,. Rodríguez no ha volgut fer cap referència a les desavinences expressades en el si del govern de coalició sobre l'enviament d'armes a Ucraïna.Rodríguez ha parlat de "canvi de paradigma" provocat pel conflicte i ha dit que és un moment que requereix "altura de mires" i que la crisi ha expressat la "unitat d'Espanya en el seu conjunt". La portaveu ha manifestat que la guerra ano és un tema menor ni "local". En aquest sentit, Irene Montero, en la seva intervenció al parlar del 8-M, ha fet una breu referència a laa l'esmentar el patiment de les dones ucraïneses i definint-la com "l'acció criminal de".El consell de ministres ha aprovat l'de la directiva de protecció temporal per als ucraïnesos que marxin del seu país, acordada la setmana passada per la UE per estendre el seu àmbit a nacionals deamb residència efectiva a Ucraïna en el moment de la invasió. La mesura s'estendrà als estrangers que tinguin habitatge habitual a Ucraïna i s'hagin vist afectats per l'agressió russa.La decisió d'a Ucraïna ha mostrat les costures de l'executiu de coalició. Les diferències entre els'han explicitat i els principals dirigents de Podem han mostrat els eu rebuig a l'enviament de material militar a Kíiv. Diumenge, la líder de la formació,, es va referir alsi va haver d'aclarir l'endemà que no es referia al PSOE. Dilluns, la ministra de Defensa,, va assenyalar que aquesta era "la guerra de Putin" i que el líder rus era l'únic culpable del conflicte, acusant-lo d'estar perpetrant unaRobles va subratllar que la línia de l'executiu la marca el president del govern.De fet, des d'Unides Podem, no hi ha unanimitat de criteri. La vicepresidentaha evitat en tot moment xocar amb la Moncloa i ha deixat clar de manera emfàtica que tot el govern està cohesionat i que les línies de laestan definides pel president. La Moncloa ha buscat des de l'inici de la crisi situar-se en l'eix central del bloc occidental, al costat de lai l'. El juny vinent, Sánchez serà l'amfitrió de la propera cimera de l'Precisament aquest dimarts,viatja aper visitar lesestablertes en la base de l'OTAN d'Adazi. La guerra a Ucraïna ha incrementat la tensió a les repúbliques bàltiques, que se senten amenaçades per les pretensions de Rússia de recuperar la seva hegemonia a tots els territoris que havien pertangut a l'URSS.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor