El govern espanyol destina 20.000 milions d'euros a les polítiques d'igualtat

Elha aprovat aquest dimarts,, el, tal com ahir va anunciar el president espanyol,. La ministra portaveuha emmarcat l'elaboració del pla estratègic dins de la política general de l'executiu per avançar en la igualtat. Isabel Rodríguez ha explicat els avenços fets en aquest terreny, reduint en un 5% la bretxa salarial, que es troba avui en un 16,2%. Una bretxa econòmica que també s'ha reduït en un 5% en lesLa ministraha subratllat que el pla estratègic per la igualtat implicarà una inversió de 20.000 milions d'euros i converteix elen una "política d'Estat". S'ha referit a la "igualtat feminista" del govern, ja que hi han intervingut tots els ministeris.Aquest és elestratègic d'igualtat. L'anterior havia caducat el 2016. Inclou un seguit de mesures per atendre les necessitats de diversos col·lectius de dones, com les que viuen en l'àmbit rural, les joves, les que pertanyen al col·lectiu LGTBI o les que pateixen algun tipus de minusvalia.La portaveu ha emmarcat l'elaboració del pla estratègic dins de la política general de l'executiu per avançar en la igualtat. El consell de ministres ha aprovat dos reials decrets fruit de l'acord per la igualtat amb els agents socials signat el juliol passat. A partir d'ara, totes les empreses de més dehauran de disposar d'unque garanteixi la igualtat retributiva i corregeixi les diferències que puguin existir per motius de gènere. En la mateixa línia, avui mateix també s'aprovarà al Senat la proposició de llei orgànica de millora de la protecció de les persones orfes víctimes de la violència de gènere.

