Així van ser els tres intents d'assassinat a Zelenski

El president d'Ucraïna,, haa la capital del país, Kíiv. Ho anunciava divendres passat el diari britànic The Times, i aquest dimarts El Mundo ofereix detalls de com van ser aquests intents.Ni la intel·ligència dels Estats Units ni els protectors del president van ser la clau per evitar la mort de Zelenski. Rússia, l'enemic, es va convertir en amic per uns instants. Fonts properes al cercle de confiança de Zelenski han reconegut queTot i que membres del, una organització afí al Kremlin, feia setmanes que estaven infiltrats a Kíiv, Zelenski ha pres precaució i des de fa dues setmanes alterna el lloc on dorm, així com les rutes que escull cada cop que vol sortir als carrers de la capital. En el moment que s'havia d'actuar -i assassinar Zelenski-,. Poc després, els membres de Wagner que havien de participar en l'assassinat van ser executats.El segon intent es va produir només uns dies després quan Zelenski visitava els afores de Kíiv. Els autors eren les, però els protectors de Zelenski ja estaven sota alerta ieliminant tots els enemics. Els txetxens no sabien que el grup Wagner estava en aquesta missió ni a la inversa. Per ara, uns 400 membres de Wagner segueixen sobre el terreny a Ucraïna davant la insistència del Kremlin d'acabar amb Zelenski.Elva actuar aquest cap de setmana en und'assassinat. De nou, però, va ser. Laal país per por als enemics i el govern ucraïnès ho controla tot: vehicles, mercats, esglésies i grups de refugiats per evitar que es colin els infiltrats russos. També els periodistes, que fins ara es podien desplaçar lliurement mostrant només el passaport, ara requereixen una acreditació internacional.​​​​​

