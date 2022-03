El salari necessari per «viure dignament» al voltant de Barcelona, segons l'AMB

Infografia del Salari de Referència Metropolità segons els membres que conviuen a l'habitatge Foto: AMB

L') ha presentat aquest dimarts el) de, que ha actualitzat aen catorze pagues, 18.836,72 euros bruts anuals. L'indicador, que no és legalment vinculant, determina la remuneració que es considera suficient perquè una persona treballadora i la seva família puguin viure de manera digna al territori. Només a la ciutat de, el salari de referència s'enfila fins als. L'de l’AMB calcula el SRM des de, quan era de 1.048,87 euros, uninferior a l'actual.Una de les principals conclusions és que l'esdevé la despesa més important, suposant fins a unen les llars unipersonals. La tècnica de DALEPH, consultora i coautora de l’informe,, ha explicat que un dels efectes de la pandèmia és l'augment de llars amb persones soles a la ciutat de Barcelona, el qual suposa l'increment del SMR. Una altra conseqüència de la crisi sanitària ha estat l'augment dels preus i la inflació. A més, les despeses associades a subministraments s'incrementaran notablement a causa de la guerra a Ucraïna. "A l'augment del preu de l'aigua i l'electricitat, caldrà afegir el del gas, que fins ara estava disminuint i servia de contrapès", ha afegit. D'altra banda, la despesa familiar en educació s'ha reduït, en part, gràcies a la reducció de les taxes universitàries.La vicepresidenta de l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB,, ha puntualitzat que el càlcul del salari de referència es realitza de manera diferenciada per tres àmbits -l'àrea metropolitana sencera, només comptant Barcelona i sense comptar la ciutat comtal- i en funció de diversos factors materials de cada cas, com els esmentats anteriorment. Un paràmetre determinant és elque viuen en un mateix habitatge. "Com més adults i menys infants convisquin, menor serà el salari de referència", ha explicat. La tècnica de KSNET, consultora i coautora de l’informe,, ha puntualitzat, però, que aquest fet "no implica que anem cap a un model de compartició de l'habitatge".El) a l'Estat és debruts anuals, amb efecte des de l'1 de gener de 2022. Lamanca de competències per a aplicar un SMI propi, tot i que el conseller d'Empresa i Treball,, vol impulsar-ne un d'orientatiu, precisament actualitzat al salari de referència català. El desembre de 2019, l'aleshores consellerja va presentar un informe al respecte. Aleshores, el salari de referència a Catalunya era de. Ara, Torrent pretén sortir de l'àmbit teòric i obrir un procés de concertació amb Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT sobre com implementar-lo.

