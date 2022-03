ha assegurat aquest dilluns que vol "mirar endavant" i que pretén "tornar a la gestió o a l'esport en general" després que la jutgessa de Vigilància Penitenciària de Bilbao li hagi concedit la llibertat condicional, per la qual cosa deixarà d'estar sotmès al control presencial de la presó alabesa de Zaballa.En una entrevista de la, Urdangarin ha dit que sempre s'ha trobat "molt bé" al món de l'esport i que l'handbol és "la seva segona família". "No amago que tot el que m'he pogut formar o totes les eines que he pogut guanyar durant la meva vida, m'encantaria tornar-les a destinar al que pugui ser en l'esport, en la vessant que sigui", ha expressat l'exesportista.Urdangarin, que s'ha mostrat molt incòmode amb les preguntes més personals i sobretot amb tot allò relacionat amb el seu pas per la, ha deixat clar que prefereix mirar al futur sense parar-se massa en tot el que ha passat en els últims anys. També ha lamentat el que ell ha descrit com un "", quan va intentar defensar-se fa set anys, la qual cosa no li ha permès "recuperar l'equilibri" de manera fàcil. "Els que van escriure en aquell moment són persones que tenien els seus objectius i no els meus. Cada un que segueixi el seu camí i que no l'afecti el que no és cert", ha matisat.Urdangarin, que mentre era a la presó va rebre formació i ara fa pràctiques com a, ha reconegut que s'havia d'haver tret el títol "fa molt de temps", per un tema de "nostàlgia". Ha definit d'"excel·lent" la seva relació amb, de qui ha dit que és una "persona molt generosa", i a qui li ha agraït que li permetés fer les pràctiques al club.En aquest sentit,s'ha mostrat disposat, una vegada acabi les pràctiques, a "poder fer alguna cosa" si hi ha "ocasió" per part del club. "El que jo pugui aportar d'handbol (...) ja sap el club que em tindrà encantat de poder col·laborar i donar un cop de mà", ha afegit.Urdangarin encara no té clar de què li agradaria exercir, si bé ha matisat que vol "ajudar equips o empreses" a aconseguir "". De fet, no descarta utilitzar la seva formació deen altres àmbits que no siguin el merament esportiu.Així, ha reiterat que després d'haver estat a la presó, una etapa que prefereix "deixar enrere", i viure anys durs "en solitud", té la clara intenció de "tornar al món de l'esport" i intentar trobar "".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor