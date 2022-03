Almenys deu morts, entre els quals nens, en un bombardeig rus a Sumi

Altres notícies que et poden interessar

Diverses cases han quedatla matinada d'aquest dimarts al centre de la ciutat ucraïnesa deAlmenysentre les quals, han, segons ha confirmat el cap de l'administració estatal regional, Dimitro Zhivitskii."Aquestes són cases particulars. Lamentablement, hi ha víctimes. Entre ells, nens", ha dit Zhivitskii. El dirigent ha informat a través del seu perfil oficial de Facebook que també s'hanEl Servei Estatal d'Emergència d'Ucraïna i personal sanitari estan avaluant la situació i treballant al terreny per podercausats pels bombardejos i poder. Poc abans d'aquests bombardejos les alarmes han alertat la població d'un possible atac aeri, segons la televisió ucraïnesa Canal 24.Els bombardejos arriben l'endemà de laentre les delegacions negociadores russa i ucraïnesa. Una trobada en què, de nou, es va avançar poc. Només es van posar d'acord en elsdesprés de tots els intents fallits del cap de setmana. A última hora d'aquest dilluns, Rússia ha anunciat uni altres ciutats ucraïneses cap a poblacions russes.Putin ha acusat Ucraïna. En una conversa amb el president del Consell Europeu, Charles Michel, Putin ha demanat al bloc comunitari "obligar" Kíiv a "respectar la llei humanitària", segons ha informat el Kremlin. Així mateix, els ministres d'Exteriors de Rússia i Ucraïna han acordat reunir-se aquesta setmana a la ciutat turca d'Antalya; una trobada on també es preveu la participació de Turquia i on s'espera que s'arribi a acords per arribar a la pau i l'estabilitat.D'altra banda, a primera hora d'aquest dimarts, el viceprimer ministre rus, Alexander Novak, ha advertit quea través del gasoducte Nord Stream. Es tractaria d'una resposta "recíproca" a les sancions imposades pels Estats Units i els seus aliats després de la invasió russa a Ucraïna.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor