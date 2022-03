Rússia amenaça amb tancar l'aixeta del gas a Europa

Preocupació a Europa

Elha advertit aquest dilluns podria deixar de subministrara Alemanya a través del gasoducte Nord Stream, en resposta "recíproca" a les sancions imposades pels Estats Units i els seus aliats després de la invasió russa d'Ucraïna. El dirigent rus, però, ha indicat en un discurs televisat que encara no s'ha pres cap decisió i el gasoducte funciona "a plena capacitat". Una possibilitat que es podria fer efectiva si es compleix la intenció dels EUA i els seus aliats de prohibir la compra deDe fet, pel que fa a l'embargament del petroli rus que es plantegen Washington i els seus aliats, Novak ha assegurat que aquesta mesura tindria ", on el barril es paga ja a més de 300 dòlars.Novak ha assegurat que Rússia té. "Si voleu rebutjar els subministres energètics de Rússia, podeu fer el que vulgueu. Estem preparats. Sabem on podem redirigir aquest volum. L'única qüestió es qui es beneficia de tot això i per què és necessari", ha conclòs."Rússia ha complert íntegrament totes les seves obligacions fins avui i s'han satisfet totes les peticions, els enviaments de petroli i de derivats s'està desenvolupant segons el previst. Tot i això, ens preocupen els debats i les declaracions sobre la possibilitat d'imposar un embargament", ha reconegut. A més, ha denunciat una "sobre els socis de Rússia, sobre els comerciants, transportistes, bancs i institucions financeres.El mateix canceller alemany,, ha reconegut aquest dilluns la importància del gas rus. "El subministrament d'energia a Europa, per a la generació de calor, per al transport, per a l'electricitat i per a la indústria no es pot assegurar en aquest moment de cap altra manera", ha apuntat.Mentrestant, el secretari d'Estat nord-americà,reconeixia aquest diumenge que ja s'ha començat a discutir amb la Unió Europea i la resta d'aliats la possible prohibició de les importacions del petroli rus, com a nova mesura de pressió.​​​​​

