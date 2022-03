La Covid redueix la matèria grisa i la mida del cervell

Altres notícies que et poden interessar

Lapot tenir un nou efecte secundari que fins ara era desconegut. Patir la malaltia, encara que sigui de forma lleu, pot reduir el gruix de matèria grisa del, especialment en regions relacions amb la memòria i l'olfacte. A més, pot provocar una lleugera disminució de les capacitats cognitives.Aquestes són les principals conclusions d'un estudi realitzat per investigadors d'i publicat a la revista Nature, el primer en què s'ha estudiat els canvis que provoca la infecció en el cervell. La investigació és determinant perquè l'equip del científicha pogut examinar els escàners cerebrals de diverses persones abans i després de patir el coronavirus.Els autors han fet la recerca amb persones registrades en eldel, una gran base de dades biomèdiques. En aquest cas, l'estudi va incloure 785 persones de 51 a 81 anys, de les quals es tenien escàners cerebrals. D'aquests, 401 van donar positiu per Covid abans del segon escàner. La majoria dels investigats van patir la malaltia en la seva forma més lleu.Les proves cognitives realitzades en el marc del mateix estudi constaten, però, que no hi ha afectació en ladesprés de passar la malaltia. Per altra banda, però, els investigadors d'Oxford van constatar que les persones amb Covid trigaven més temps a fer algunes tasques vinculades a l'​​​​​​​​​

