I es queda a viure a, tot i que visitarà "freqüentment". Així ho ha comunicat la Casa Reial, a través d'una carta que el rei emèrit ha enviat al seu fill Felip VI. Aquesta és la decisió de l'exmonarca després que la Fiscalia tanqués la investigació per irregularitats fiscals, i que el van portar a fugir al país a la capital dels Emirats Àrabs a l'estiu del 2020."Soc conscient de laper a l'opinió pública dels esdeveniments passat de la meva vida privada i que lamento sincerament, com també sento un legítim orgull per la meva contribució a lai a les llibertats a Espanya, fruit de l'esforç i sacrifici col·lectiu de tots els espanyols", afirma l'exmonarca.Les diligències per les quals l'investigava la Fiscalia feien referència a les comissions il·legals per l'adjudicació de l'a la, l'ús de targetes opaques per part de diversos membres de la família reial i finançades per un empresari mexicà,Sanginés-Krause, i la que investiga la fortuna ocultada a l'illa de, un paradís fiscal.Tenint en compte que les presumptes irregularitats es van produir mentre Joan Carles era rei, que s'ha acollit a duesel desembre de 2020 i el febrer de 2021 i la manca de proves concloents, les investigacions es tancaran sense que la Fiscalia presenti cap querella contra Joan Carles I.

