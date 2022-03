Els supermercats racionen la venda d'oli de gira-sol per la guerra a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

Les grans cadenes de supermercats han començat aper evitar problemes d'abastiment per la, un dels principals països exportadors d'aquest producte alimentari. En els darrers tres dies, els supermercats han notat "compres desproporcionades" d'oli de gira-sol i, per evitar un desproveïmenthan optat per limitar-ne la venda a totes les botigues. En el cas de Mercadona, la compra d'oli de gira-sol està restringida a cinc litres per client i dia, i també s'ha racionat la venda de llavors amb la finalitat de "garantir un ús normal d'aquests productes". A Consum, la compra d'oli de gira-sol es redueix aAls supermercats Bonpreu també estan dosificant la compra d'aquest tipus d'oli a un màxim de. I a la cadena Makro –que ven a empreses i que és un dels grans proveïdors de l'hostaleria- també es restringeix la compra a una ampolla d'oli de gira-sol per client i dia. El senyal d'alarma el va donar divendres passat l'Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (ASEDAS), que agrupa el 75% de la cadena de distribució alimentària. L'ASEDAS va reconèixer que algunes empreses estaven adoptant "mesures de limitació" de venda d'oli de gira-sol davant elen les darreres hores.A les xarxes socials van començar a aparèixer diverses fotografies de lineals de supermercats buits d'ampolles de gira-sol. "relacionats amb l'oli de gira-sol procedent d'Ucraïna i existeixen alternatives tant d'origen com de producte", va voler deixar clar l'ASEDAS, que també va recordar que Espanya és el primer productor mundial en diverses de les famílies de productes de greixos d'origen vegetal. "i té la capacitat suficient per proveir el mercat d'aquest producte", va concloure l'entitat, que aplega més de 19.000 botigues i supermercats i uns 282.600 treballadors.Quasii bona part es destina al sector agrícola, l'hostaleria o la indústria conservera i del peix. L'abastiment està garantit a curt termini, però si la guerra a Ucraïna s'allarga en el temps caldrà buscar produccions alternatives com l'oli de soja.​​​​​

