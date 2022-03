Només el 20% de les empreses té al dia el pla d'igualtat obligatori

Les empreses de més de 50 treballadors han de tenir activat ela partir d'aquest dimarts. Ad'aquestes el tésegons dades del Ministeri de Treball de dijous 3 de març.Aquests plans tenen l', que pateixen unaLes empreses han de diagnosticar la situació laboral dels seus treballadors i treballadores tenint en compte nou punts.Aquests plans han d'incloureentre homes i dones a la feina. Entre el contingut mínim de matèries que hi han de constar s'hi troben el procés de selecció i de contractació, la classificació professional, la formació, la promoció professional, les condicions laborals, la prevenció de l'assetjament sexual i els salaris.Les companyies han de desenvolupar el, resoldre les mancances i elaborar després un. i laconsideren "" executar aquests plans perde desavantatge laboral que viuen les dones. Situacions que tenen conseqüències directes sobre la bretxa salarial:Fonts del Ministeri de Treball apunten a La Vanguardia que no registrar el pla d'igualtat és unaque pot comportar. En aquest sentit, durant el 2021, que el pla era obligatori ja per a empreses de més de 150 treballadors, es van imposar multes per valor de 324.771 euros. El 2022, les inspeccions afectaran també les empreses deTot i les sancions, hi ha algunes companyies que aposten per seguir sense aprovar els plans i pagar les multes que els imposen per no complir la normativa. Els sindicats, tot i aquesta situació, consideren que la nova llei suposarà un punt d'inflexió en l'estructura de treball i apunten a un".

