La variant òmicron sigil·losa serà aviat la dominant a Catalunya

El Departament deha reconegut aquest dilluns que la baixada en els positius des'ha "alentit" en les últimes setmanes. La secretària de Salut Pública,, ha explicat que l'Rt ha pujat els últims dies a 0,91, en contrast amb el 0,60 que es registrava en la fase de descens accelerat de la darrera onada.El departament ho atribueix al fet que arai això facilita l'accés als testos, el que fa que pugin els positius detectats. No obstant, el departament treu ferro a l'assumpte ja que els ingressos a UCI i planta segueixen baixant. Cabezas ha negat que aquest fenomen tingui a veure amb les celebracions dede fa dues setmanes perquè en aquell moment "ja estava gairebé tot obert".En tot cas, el departament considera que cal seguir molt pendents de l'evolució i prestar una especial atenció a laque té els mateixos símptomes que l'òmicron, que ja suposa el 30% dels positius i que, segons Cabezas,a Catalunya en les properes setmanes.L'Rt, l'índex que mostra la capacitat de transmissió del virus, ha augmentat les últimes setmanes. Això, com ha reconegut aquest dilluns la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, significa que els contagis encara estan disminuint però queCabezas, no obstant, no ho considera un repunt de casos sinó un augment de la detecció de positius.Ha donat dos arguments per sostenir la seva tesi: que la baixada de saturació dels CAP permet fer més testos i quede La Meva Salut. Sobre les celebracions de Carnestoltes de fa dues setmanes, la conselleria creu que pot haver tingut "un cert efecte" però no significatiu, ja que en aquell moment ja hi havia molts establiments oberts.Pel que fa a la possible retirada de lesCabezas ha recordat que és una qüestió que ha de decidir el govern espanyol, i que per part del departament ja han demanat diverses vegades que comenci la retirada gradual començant pels nens i acabant pels adults. Aquesta setmana es reunirà el Consell Interterritorial de Salut a Saragossa, on es podria aprovar la mesura.​​​​​​​​​

