La Unió Europea vol agilitzar l'entrada d'Ucraïna, Moldàvia i Geòrgia

Els països de lahan acordat aquest dilluns demanar a la Comissió Europea un dictamen sobredesprés de rebre les sol·licituds corresponents la setmana passada.Aquest dilluns, els ambaixadors de la UE han fet el primer pas per estudiar l'adhesió d'Ucraïna, firmada pel president Volodímir Zelenski, en plena invasió russa. El conflicte militar a l'est d'Europa i les peticions dels països veïns de Rússia per unir-se a la UE seran el tema principal de la trobada a Versalles.El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, va demanar, i posteriorment firmar la sol·licitud, per "l'ingrés immediat" a la Unió Europea. En un discurs gravat, Zelenski va reclamar dilluns passat l'entrada al club europeu amb "un procediment especial"., va dir. Zelenski defensa que l'objectiu dels ucraïnesos és "estar amb tots els europeus" en "igualtat de condicions".també vol fer camí cap a Europa. El primer ministre del país,, va signar el passat dijous el document en què sol·licitava formalment l'adhesió a la Unió Europea. "Sol·licitar l'adhesió a la Unió Europea és un altre pas important en el camí de Geòrgia cap a la integració europea", va dir el president del país.Al seu torn, la presidenta de, també va signar dijous el document per sol·licitar l'entrada a la Unió Europea. Sandu va remarcar la "maduresa del poble" moldau per justificar aquesta acció.​​​​​

