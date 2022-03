Rússia reitera les tres condicions per aturar la guerra a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

veu possibilitats de posar fi a la guerra sicompleix tres condicions que el Kremlin ja ha posat sobre la taula. Segons ha anunciat el portaveu del, Ucraïna s'ha de comprometre a la neutralitat -no entrar a l'ni a la-, ha de reconèixer la independència de les repúbliques dei ha de cedira Rússia."Això és tot: si passa, l'ofensiva s'aturarà", ha transmès el portaveu del govern rus en declaracions a l'Agència Reuters. Peskov també ha incidit en què l'estatus de neutralitat que demana a Ucraïna implicaria l'aprovació d'a ladel país que està sent envaït.Tot plegat mentre la tercera trobada de laentre els dos països ja està en marxa ades de minuts abans de les 16 hores de la tarda, amb prop d'una hora de retard respecte de l'horari previst. De moment, l'únic acord que n'ha sortit d'aquesta sèrie de trobades ha estat la creació deper evacuar civils, però en la realitat no s'han acabat d'efectuar amb garanties. Ambdós països s'han acusat de boicotejar-los., assessor del president ucraïnès, ha fet una piulada pocs minuts abans de la trobada on ha assenyalat que començarien a parlar amb "representants d'un país que creu seriosament que la violència a gran escala contra civils és un argument". En aquest sentit, ha fet una crida a demostrar que això no és així i ha demanat que no es presti atenció a "noms tòxics" com, o, "que són russos ximples".Per la seva banda, Putin, ha acusat Ucraïna "d'obstruir" la sortida de civils. En una conversa amb el president del Consell Europeu, Charles Michel, Putin ha demanat al bloc comunitari "obligar" Kíiv a "respectar la", segons ha informat el Kremlin. Així mateix, els ministres d'Exteriors de Rússia i Ucraïna han acordat reunir-se aquesta setmana a la ciutat turca d'; una trobada on també es preveu la participació dei on s'espera que s'arribi a acords per arribar a la pau i l'estabilitat.Amb tot això, Rússia ha anunciat un nou intent d'alto el foc aquest matí per permetre l'obertura d'aquests corredors per l'evacuació de civils a les ciutats de. El govern de Putin ha proposat obrir sis corredors humanitaris des de Kíiv fins a Bielorússia i més endavant cap a Rússia, des de Sumi i Khàrkiv per ferrocarril o carretera fins a destinacions o estades temporals. Els corredors també inclourien la ciutat de Mariúpol. Ciutats totes elles, fortament afectades pels atacs russos.La viceprimera ministra ucraïnesa,, ha denunciat, però, que els corredors humanitaris que Rússia ha proposat obrir per evacuar civils davant nous atacs només conduirien a Rússia. En declaracions recollides per l'agència Ukrinform, Vereshchuk ha considerat aquesta maniobra "d'inacceptable", i al seu torn, el ministeri d'exteriors ucraïnès ha parlat "d'evacuació impossible". Vereshchuk ha informat que Ucraïna ha enviat el seu punt de vista de com haurien de ser els corredors humanitaris que estaria en disposició d'obrir a partir d'aquest dilluns.L'alto el foc promogut pel govern de Putin és una "" del president francès,, després de la conversa que van mantenir amb el rus Vladímir Putin diumenge, afegeixen les mateixes informacions. L'aturada pretén, apunten, alleugerir la "desastrosa situació humanitària" en aquestes zones. Fins ara, els diversos intents d'han fracassat.​​​​​

