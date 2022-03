Denuncien la retirada de banderes d'Ucraïna al camp de l'Espanyol

Altres notícies que et poden interessar

Polèmica a l'amb motiu de la guerra a. Diversos aficionats de l'equip han denunciat que se'ls van retirar banderes del país, que havien decidit portar al camp per donar suport als ucraïnesos davant la. Segons ha explicat el mitjà especialitzat en l'Espanyol La Crònica Deportiva, el personal de seguretat del club va retirar aquestes banderes per "ordres de dalt".Cal recordar que actualment l'Espanyol té la majoria de la seva propietat en mans d'empresaris xinesos, i precisament lava condemnar divendres passat que laes posicionés contra l'operació militar de. De fet, per aquest motiu la lliga anglesa no s'ha emès a la Xina aquest cap de setmana. El partit dels blanc-i-blaus contra elaquest dissabte sí que es veia al país asiàtic.D'altra banda, la versió de l'Espanyol és que la decisió de retirar banderes ucraïneses del camp es va prendre des de la coordinació de seguretat dels, i que instaran a la policia catalana a permetre lesd'Ucraïna en els pròxims partits al. En afegit, els Mossos estan fent gestions per aclarir els fets, segons ha explicat Esport 3.​​​​​

