Una nena ucraïnesa emociona cantant «Let it go» en un búnquer de Kíiv

L'emocionant, una nena ucraïnesa que s'amaga de les bombes, de la cançóen uns'ha fet viral a la xarxa les últimes hores. Milers de persones han compartit el vídeo com a mostra de suport als refugiats i les víctimes civils del conflicte.La comparació entre lade lainterpretada per la nena amb lai desolació delon canta és. El vídeo va ser gravat per Marta Smekhova, que l'ha publicat al seu compte de Facebook assegurant tenir el permís dels pares de la menor."Des de la primera paraula, al refugi antiaeri hi va haver un silenci complet. Tothom va deixar de banda el que estava fent i van escoltar la cançó de la nena, que simplement emetia llum", relata Semkhova a la publicació.​​​​​

