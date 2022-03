Ucraïna destrueix un vaixell de guerra rus al mar Negre

Altres notícies que et poden interessar

"Un buc menys, glòria a Ucraïna!". D'aquesta manera,, de l'administració militar d', al mar Negre, ha confirmat les informacions que les forces armades ucraïneses han destruït aquest dilluns unde l'exèrcit rus. Un fet que s'ha de situar en el marc de l'intens combat que protagonitzen els dos exèrcits des que Rússia va envair Ucraïna el 24 de febrer passat. Precisament el sud del país i la ciutat portuària d'Odessa s'han convertit en l'escenari d'una de les batalles més cruentes del conflicte, mentre les tropes enviades percontinuen bombardejant ciutats i població civil davant una forta resistència.Odessa, al, es prepara, en el dotzè dia del conflicte, per resistir unque ja és dramàtic. A prop, també al sud, la ciutat de, al mar d'Azov, està suportant un atac incessant de les tropes invasores. Aquest dilluns, el govern ucraïnès ha criticat severament la proposta de Rússia d'establir passadissos humanitaris per a la població civil que volgués fugir de la guerra. Aquests corredors porten a Rússia i Belarrússia, raó per la qual el govern deels ha titllat d'"absurds".Aquest dilluns, elsd'Ucraïna i Rússia tornaran a reunir-se per trobar possibles vies de sortida de la crisi. Ucraïna ja ha mostrat el seu absolut escepticisme en aquestes trobades donat que les tropes russes en cap moment han deixat de bombardejar les ciutats. En el que pot ser un moviment diplomàtic més ambiciós, dijous vinent, Turquia acollirà la reunió dels ministres d'Exteriors de Rússia i d'Ucraïna.​​​​​

