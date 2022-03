El preu de la llum, desbocat: augment del 23% en només un dia i nou màxim històric

Laestà comportant greus conseqüències econòmiques arreu. Un dels sectors més afectats és el de l', arran de la dependència del gas provinent de Rússia. En aquest escenari, el preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista espanyol s'incrementarà dimarts en uni marcarà, amb un preu deEl preu delsuperarà en 1l'anterior màxim registre, segons les dades publicades per l'). Per trams horaris, el preu màxim de la llum per dimarts es registrarà entre les set i les vuit de la tarda, amb un pic de. D'altra banda, el preu mínim es donarà entre les tres i les quatre de la matinada i serà de

