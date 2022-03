Barcelona acollirà un dels tres centres de l'Estat per atendre refugiats ucraïnesos

Altres notícies que et poden interessar

L'alcaldessa de Barcelona,, ha confirmat que la capital catalana disposarà d'que s'habilitaran a l'Estat per fer la. Els altres dos espais s'ubicaran a, al País Valencià, i, a la Comunitat de Madrid. En una entrevista a RAC1, Colau ha admès que s'estan "intensificant les converses" entre administracions i ONGs per habilitar aquest recurs, tal com ha avançat el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions,. "Ens hem de preparar tots plegats", ha afirmat l'alcaldessa, que ha recordat l'esforç de Barcelona amb la crisi de refugiats del Mediterrani.En una entrevista també aquest dilluns a RNE, Escrivá havia explicat que aquests tres centres s'ubicaran en les ciutats detallades perquè són "a prop de les" a l'Estat. El ministre ha especificat que, en el cas de, encara s'estan estudiant"Són centres de recepció ion es fa tot el procés documental", ha descrit Escrivá, que ha concretat que als refugiats se'ls farà una entrevista per derivar-los "als recursos més apropiats". El ministre ha insistit que està en contacte amb els governs autonòmics per tenir disponibles els recursos.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor