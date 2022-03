Investiguen TikTok pel seu impacte en la salut mental

Un grup de fiscals dels Estats Units ha iniciat una investigacióLa recerca té com a objectiu descobrir si la plataforma manté un disseny i un funcionament que potencien els efectes negatius en els usuaris més joves.Principalment, s'estudiarà, el qual és capaç de detectar quins continguts interessen més l’usuari per seguir mostrant-li vídeos similars. El portaveu de TikTok, Ben Rathe, ha manifestat que l'empresa aprecia l'interès dels fiscals per la salut mental dels joves i ha assegurat que estan disposats afacilitant tota la informació necessària.No és la primera vegada que una xarxa social es veu afectada per aquest debat. Fa uns mesos, documents interns de Facebook revelaven queera unaper a la salut mental de les seves usuàries, sobretot les adolescents. El gegant tecnològic va concloure que la xarxa social produïa "comparació social negativa" i que

