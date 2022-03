La Unió Europea presentarà una directiva contra la violència masclista

Laposarà sobre la taula aquestuna nova directiva per a combatre la violència contra les dones. El mes de novembre, l'eurocomissària d'Igualtat,, va avançar que la normativa establirà pautes per a la ", lai l'" de les víctimes, així com la criminalització de formes específiques de violència masclista. L'enfocament de la directiva serà "" i estarà centrada en la víctima. Dalli assegura que anirà "més enllà" delLa proposta va ser anunciada per la presidenta de la Comissió Europea,, el passat mes de juny. L'anunci va arribar com a resposta a ladel Conveni d'Istanbul per part d'Hongria, Letònia, Lituània, Eslovàquia, la República Txeca i Bulgària. Davant la negativa d'aquests sis estats i ela l'adhesió de la Unió Europea al Conveni, la presidenta de la Comissió Europea va advertir que l'executiu proposaria "" en forma d'una nova regulació per combatre la violència contra les dones, també a través d'internet.El, elva adoptar una resolució d'iniciativa legislativa pròpia, amb recomanacions a la, per afegir la violència masclista a la. L'experta del Lobby de les Dones Europeu,, assegura que tipificar com ala violència contra les dones és "necessari", perquè permetria establir una "base jurídica sòlida" per lluitar contra totes les formes de violència arreu de la UE. "L'objectiu és garantir el màxim grau de protecció", assenyala Fourçans.L'eurodiputada d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i membre del comitè d'Igualtat del Parlament Europeu,, destaca la "" que Brussel·les presenti la directiva i avisa que l'Eurocambra vol una proposta "ambiciosa". Riba explica que esperen que s'incloguin "" i que s'entengui que "". En aquest sentit, l'eurodiputada catalana insisteix que és "necessari" crear unaper tal que els estats membres actuïn igual davant les violències masclistes.El fet que els delictes per violència masclista es redueixin en l’pot fer oblidar la problemàtica amb altres tipus d'abús, com les violacions i l'assetjament sexual psicològic o digital. Per aquest motiu, els comitès de l'Eurocambra i les associacions feministes veuen essencial que la nova directiva tipifiqui com a violència contra les dones altres delictes, com l'assetjament a través de les xarxes socials. "han de ser incloses en aquesta directiva si volem garantir que totes les dones gaudeixin el mateix nivell de protecció", expressa Fourçans.Elsobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra les Dones i la Violència Domèstica, ratificat perel, cobreix determinades qüestions que s'emmarquen dins les competències de la UE, mentre que en deixa d'altres per cadascun dels estats membre. El conveni preveu que els casos d'assassinats perpetrats per desconeguts, el tràfic de dones, els matrimonis forçosos o la mutilació genital femenina també siguin tractats com a violència masclista.

