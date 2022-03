La connexió del tramvia arrenca per «descarbonitzar» el transport a l'àrea metropolitana

Tret de sortida a les obres per la connexió del tramvia per la. En un acte celebrat al Disseny Hub de Barcelona, el president de la Generalitat,, i l'alcaldessa de la ciutat,, han celebrat que la iniciativa arrenqui per tal de tenir una mobilitat més "sostenible" i més "descarbonitzada", així com també per promoure la "igualtat d'oportunitats" gràcies a la connexió que implica per a l'àrea metropolitana. Al final de l'acte, les autoritats i impulsors s'han fet una fotografia amb lesde fons, perquè és on es connectaran les dues línies de Tram existents: la que surt de, que acaba a la plaça Francesc Macià de Barcelona, i la que té origen a, que mort a l'entrada de la capital. En la primera fase de les obres, entre les Glòries i el carrer Girona, es crearan tres noves parades i un intercanviador. La nova xarxa unificada connectarà fins a nou ciutats.Aragonès ha ressaltat que aquest dilluns és un "bon dia". "Es tracta d'un pas endavant que significa moltes coses alhora", ha apuntat el president de la Generalitat, que ha posat de manifest la transformació urbanística que comporten les obres. "El fet que unim el Trambesòs i el Trambaix, un procediment llarg però que necessita un primer pas, ens acosta a dos objectius. El primer és lade la mobilitat, que ha de ser molt més sostenible", ha apuntat Aragonès. El segon, ha indicat, és el d'articular "molt millor" un conjunt urbà -l'àrea metropolitana- amb accés a més veïns a la mobilitat, que ha situat com un dret "indispensable". "Això fa arribarper esborrar les fronteres en termes de desigualtat social", ha insistit el dirigent d'ERC."Apostar perquè la connexió sigui amb tramvia permet posar de relleu la importància del que permet: anar per superfície amb un mitjà transparent, segur iper a la pacificació urbana, que avui és indispensable", ha diagnosticat. També ha volgut fer un agraïment als col·lectius socials que han demanat la interconnexió, així com també als representants polítics de tots els actors implicats. "Elsja s'han fet seu el projecte, en bona part, i mentre durin les obres hauran de tenir una mica més de", ha apuntat el president de la Generalitat, que veu la mesura com no "aïllada".Ha insistit, en aquest sentit, en lai la "descarbonització", que han de passar també per altres iniciatives vinculades al transport públic. "Hem d'anar alienats amb tots els operadors que hi ha a l'(ATM), i això ha de funcionar amb una millor xarxa de, així com també la posada en marxa de més línies de metro", ha ressaltat el dirigent d'ERC.Colau ha indicat que l'inici de les obres és un exemple d'acord institucional, i ha agraït el suport tant d'Aragonès com del vicepresident, també titular de Territori. Els seus precedessors en aquesta carpeta,-ara al Port de Barcelona i avui present al Disseny Hub- i, es van posicionar a favor de la connexió del Tramvia per la Diagonal. "Necessitem desplaçar-nos, és un dret fonamental. Ho hem de fer manera eficaç, eficient i sostenible", ha remarcat l'alcaldessa de Barcelona, que ha apuntat a la interconnexió com una alternativa "real" a l'ús del cotxe. "Fem un pas per una ciutat més sana, amb menys contaminació i que combat el canvi climàtic", ha insistit.El Tramvia és "sostenible" i també "accessible" per a tothom, així com "net", "silenciós", "agradable", molt "segur" i amb una. "Més que els autobusos, com s'havia dit en el passat", ha remarcat Colau. El Tram mou 100.000 persones al dia, trenta milions l'any 2019. "L'única gran barrera era la manca de connexió: falta el tram central de la Diagonal. Per això, quan ho tinguem fet, ens estalviarem l'entrada de més de 12.000 vehicles diaris entrant a Barcelona i connectarem nou ciutats metropolitants. Captarem", ha assenyalat l'alcaldessa de Barcelona. "Sense embussos i sense contaminar. No hi ha comparació", ha indicat la dirigent dels comuns.Colau ha indicat que amb aquesta decisió "hi guanya tot el país", perquè es guanya mobilitat a "tot l'entorn" de la ciutat, des defins a. "El Tram és cohesió, sostenibilitat, modernitat i futur", ha remarcat l'alcaldessa, que ha definit l'obra com de "sentit comú". "Clamava al cel", ha ressaltat. "Continuem treballant junts perquè el país avanci i la ciutat estigui al servei dels seus veïns", ha indicat. Les plataformes veïnals ja posen de manifest la necessitat que el projecte es continuï estenen amb ampliacions de les línies i que pugui posar-se en marxa fins a Badalona., segona tinenta d'alcaldia, també ha considerat que l'ampliació del Tram és de "sentit comú", mentre que, vicepresident de l'(AMB), ha aprofitat per reclamar a Aragonès que hi hagi més carrils de bus VAO, un impuls a Rodalies i també ampliació de la xarxa de metro. "El consens és el que ens farà créixer. Costa molt posar infraestructures en marxa", ha remarcat., tinenta d'alcaldia de-on arrenca el Trambesòs-, ha posat l'accent en els vehicles que es reduiran quan es posi en marxa la connexió. Lidia Muñoz, alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, ha celebrat que s'ajuntin les ribes dels dos rius.

