L'irònic discurs sobre la mala salut del cinema en català a la gala dels Gaudí

Les còmiques Ana Polo (@anapolo___) i Oye Sherman (@oyesherman), creadores del popular podcast @oye_polo de @RadioPrimavera_ , porten el seu humor a l’escenari dels ✨ #PremisGaudí pic.twitter.com/DVoqqflWsn — Acadèmia del Cinema Català – Premis Gaudí (@academiacinecat) March 6, 2022

Les còmiques, creadores del podcast Oye Polo, van sorprendre el públic de la gala dels Premis Gaudí amb un monòleg sarcàstic sobre la mala salut del català al cinema, en què van destacar que només el 41% de les pel·lícules premiades pels guardons eren en català i que els films en català no superen els 720.000 euros de pressupost, "el que tècnicament es coneix com una bírria"."En cap cas guanyes la Berlinale amb el, per a què posar-hi diners", van ironitzar les dues còmiques en el discurs, fent referència al premi rebut per Alcarràs en el prestigiós festival berlinès, tot just abans de felicitar Carla Simón i el seu equip pel guardó obtingut.Polo i Sherman també fan palesa l'escassa presència del català a les plataformes, com demostra el fet que permetin mirar pel·lícules amb versions en català "pagades amb diners públics". "On són aquestes pel·lícules? A Netflix ja et dic que no", deia Polo, i Sherman denunciava que a Disney Plus hi ha "més títols en noruec que en català" i que HBO ofereix "zero títols en català".Les dues còmiques també es van referir a les negociacions del Govern amb les plataformes per incloure-hi més continguts en català. "Si el Govern està negociant jo em quedo tranquil·líssima, perquè això no ha fallat mai", feia broma Sherman, mentre les càmeres enfocaven el president de la Generalitat, Pere Aragonès, entre el públic de la gala.Les dues còmiques també van recordar que només el 5% de les pel·lícules exhibides als cinemes de Catalunya són en català, ben lluny del 50% que prometia la llei del cinema i del 25% que autoritzava el Tribunal Constitucional quan va retallar la norma. També van criticar que en teoria existeix un circuit de sales de cinema en català, però es tracta d'espais tan petits com "l'auditori de l'Ateneu de Banyoles" o el "casal Jaume I d'Elx". "Potser seria millor que es comencés a apostar pel català des de les sales grans", van defensar.

