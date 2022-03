Processats per intent d'homicidi per cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana en les protestes pro-Hasel

Un jutjat de Barcelona ha processat vuit persones per cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana durant les protestes a la Rambla per l'empresonament del raper Pablo Hasel el febrer del 2021 i les ha deixat a punt de judici a l'espera dels escrits d'acusació. Els hi atribueix els delictes d'intent d'homicidi, organització criminal, manifestació il·lícita, desordres públics, atemptat a l'autoritat, incendi i danys, segons ha avançat eldiario.es i ha confirmat l'ACN.Alguns d'ells són anarquistes italians i quatre encara segueixen en presó preventiva perquè no han pogut pagar la fiança d'entre 15.000 i 20.000 euros fixada per l'Audiència, que va rebaixar les fiances inicials de fins a 45.000 euros.En total, els Mossos d'Esquadra van detenir cinc homes i una dona de nacionalitat italiana, una altra dona francesa i una vuitena de nacionalitat espanyola, tots ells vinculats a l'anarquisme. La magistrada també ha tingut en compte un informe dels Bombers que indica que el risc de l'incendi per a la vida de l'agent de la Guàrdia Urbana que va haver de fugir del vehicle va existir "però va ser baix".

